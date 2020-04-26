"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" мая

Водолеи, Козероги, Раки и Близнецы будут "удачниками" мая, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в мае "удачниками" будут Близнецы, Водолеи, Раки и Козероги.

Козерогам светят важные и ответственные посты, а Водолеи могут зачать детей, которые станут гениальными, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Ракам будет вести в делах, связанных с инвестициями в недвижимость, а также во всем, что связано с бизнесом. Ракам можно перепрофилироваться и перейти на новый профессиональный уровень.

Росс добавил, что Близнецы могут восстановить старые отношения, в частности, вернуть мужа/жену, и наладить выгодные контакты. У них могут появиться новые возможности для развития собственного дела.

Астролог сказал, что Водолеи могут обзавестись новыми знакомствами, которые окажутся очень важными, пригодятся в бизнесе и в сфере финансов и принесут удачу.

"…май для Водолеев станет прекрасным и благоприятным временем для зачатия детей, поскольку дети, зачатые в этот период Водолеями, могут затем принести огромную пользу человечеству и родятся гениальными", – отметил собеседник.

Эксперт спрогнозировал, что для Козерогов проекты или бизнес-планы, составленные в начале мая, будут успешными, однако к работе нужно приступить не раньше последней декады месяца.

"Особенно потрясающие проекты у Козерогов могут вырисовываться с людьми из прошлого. Представители этого знака Зодиака сумеют собрать вокруг себя профессионалов, а сами стать большими начальниками…", – поделился Росс.

Ранее сообщалось, что в мае Овны, Близнецы и Девы могут воплотить в жизнь мечты. Также Овнам прогнозировались приключения, повышение и крупная прибыль.