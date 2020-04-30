"Измены и обманы": астролог назвал "черные дни" мая

С 1 по 9 мая возможны измены и обманы, предупредил астролог / Скриншот

В начале мая – с 1 по 9 число – очень велика опасность измен и обманов, можно увлечься иллюзорными финансовыми планами и потерять деньги.

Обманы и измены возможны из-за того, что 1-9 мая будет сохраняться напряженный аспект планеты любви и брака Венеры – она будет в квадрате к Нептуну, сообщил астролог Влад Росс Главреду.

По словам собеседника, более-менее благоприятным днем будет 5 мая.

"…Редко бывает, что Меркурий в сердце Солнца, а вот 5 мая он будет именно в таком положении. Потому в этот день возможны удачные и плодотворные деловые встречи, причем в какой-то неформальной обстановке... В этот день все пройдет прекрасно", – спрогнозировал он.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в мае с неудачами могут столкнуться четыре знака Зодиака – Дева, Весы, Телец и Рыбы. Астролог говорил, что Рыбам и Тельцам грозит "кидалово" на крупную сумму.