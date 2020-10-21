Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказала, кто будет блистать

Водному знаку Зодиака необходимо постараться не потерять голову, посоветовала эксперт.
Российский астролог Василиса Володина составила гороскоп на ноябрь 2020 года и отметила, что на протяжении месяца будет блистать его правитель – знак Зодиака Скорпион.
Скорпионы будут блистать талантами в общественной деятельности и в личной жизни, публикует прогноз эксперта slovofraza.com.
По прогнозу эксперта, представителям этого знака в ноябре жизнь преподнесет много радостей, и нужно постараться не потерять голову, а получить максимум пользы.
"…ноябрь будет просто великолепным месяцем для Скорпиона, ведь он и по праву считается его правителем!.. У них получится если не завоевать мир, то уж точно оторвать его большую половину, и ощутить себя всемогущими!" – поделилась Володина.
- Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом для Скорпионов на октябрь текущего года.
- Эксперт предупредил, что во второй половине месяца Скорпионам, которые что-то натворили в прошлом, грозят удары судьбы.
Знак Зодиака Скорпион
В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Скорпион – один из трех водных знаков Зодиака. Скорпионами считаются люди, которые родились в период с 24 октября по 22 ноября.