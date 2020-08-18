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Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение

18 августа 2020, 08:52

Ракам во вторник грозит тупиковая ситуация.

Рыбам свети победа или поражение – Гороскоп на сегодня 18 августа 2020 года
Рыбы могут победить или проиграть / Reuters

Во вторник, 18 августа, в жизни Тельцов возможен разгул бесов, а еще одному знаку Зодиака грозит тупик.

В тупиковой ситуации могут оказаться Раки, свидетельствует гороскоп на 18 августа 2020 года, который опубликовал SuperCook.ru.

По данным издания, завтра Рыбам прогнозируется победа или поражение, все зависит от них самих.

Какой вторник светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Телец

Можно получить плохую новость, стоит готовить себя к самому плохому повороту событий. Не смотрите в зеркало и избегайте темноты.

Гороскоп на 18 августа 2020 года – Дева

Лучше не принимать на эмоциях кардинальных решений. Не стоит действовать под влиянием эмоций.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки"Возможны конфликты с близкими.

Гороскоп на 18 августа 2020 – Козерог

Возможны разочарования в личной жизни. Возможны опасности. Воздержитесь от необдуманных действий.

Какой вторник светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вы правильно оцените то, что происходит, и сделаете нужные шаги, – достигнете успеха. Можно воплощать планы в жизнь с новыми партнерами или свежими методами.

Гороскоп на 18 августа 2020 года – Близнецы

Если правильно оцените ситуацию и сделаете нужные шаги, то сможете достичь успеха. Можно что-то делать с новыми партнерами или внедрять в работу свежие методы.

Гороскоп на 18 августа 2020 – Весы

Встречи стоит проводить в первой половине дня. Лучше отказаться от спонтанных решений. Можно обращаться к руководству.

Какой вторник светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Не стоит заключать сделки и вступать в брак. Не давайте обещания и не стройте планы на далекое будущее. Постарайтесь спокойно отдохнуть.

Гороскоп на 18 августа 2020 года – Рак

Откажитесь от расширения сферы деятельности. Не стоит действовать импульсивно, иначе можно попасть в тупик.

Гороскоп на 18 августа 2020 – Рыбы

Определитесь, с кем вы хотите быть. Возможны искушения, провокации и испытания. Возможна как победа, так и поражение.

Какой вторник светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Откажитесь от эмоциональных действий или решений. Не стоит проводить важные встречи в первой половине дня. Возможно, придется потратиться на что-то незапланированное.

Гороскоп на 18 августа 2020 года – Стрелец

Есть угроза травм, можно нарваться на грубость. Как можно реже смотрите в зеркало. Избегайте темноты. Возможны обманы.

Гороскоп на 18 августа 2020 – Лев

Можно допустить ошибки из-за спешки. Не действуйте на эмоциях. Из-за слишком большого количества внутренней энергии возможны вспышки гнева.Читайте также"Неожиданно нападает": один знак Зодиака может свести с ума – астрологи

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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