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Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: кому беречь себя

Одному знаку Зодиака грозит сердечный приступ.

4 июля 2020, 07:49
Сердечный приступ грозит Близнецам – Гороскоп на сегодня 4 июля 2020 года
Близнецам грозит сердечный приступ / Reuters

Гороскоп на субботу, 4 июня, спрогнозировал Овнам важное событие, а Близнецов предупредил об угрозе сердечного приступа.

Весам грозят неприятности из-за встреч, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

По его данным, Тельцы могут столкнуться с авариями и крупными финансовыми потерями.

Что в субботу ожидает огненные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Возможно, произойдет важное событие. Есть шанс встретить человека, в которого вы можете влюбиться.

Гороскоп на 4 июля 2020 года – Стрелец

Скорее всего, общение с представителями противоположного пола не будет успешным.

Читайте такжеДвум знакам Зодиака в июле грозят "удары" по здоровью – астрологНезлопамятность и практичный подход к делу помогут сохранить нормальную атмосферу на работе.

Гороскоп на 4 июля 2020 – Лев

Можно отправляться в путешествия и в командировки. Общественным деятелям, юристам и медикам грозят неудачи.

Что в субботу ожидает земные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Козерог

Не стоит спешить и суетиться. Из-за стремления добиться успеха может ухудшиться самочувствие. Силы может подорвать работа, которая требует большого физического напряжения.

Гороскоп на 4 июля 2020 года – Дева

Вы будете нужны всем. Вас может целиком поглотить круговорот событий. Классическая литература или музыка могут помочь отвлечься.

Гороскоп на 4 июля 2020 – Телец

Не стоит отправляться в командировку, возможны ДТП и крупные материальные потери. Бизнесменам перед заключение сделки нужно учесть все нюансы.

Что в субботу ожидает водные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Можно стать уступчивыми и благодушными. Стоит разобраться в своих чувствах и мыслях, можно снизить активность.

Гороскоп на 4 июля 2020 года – Рак

Стоит побыть наедине с собой. Есть угроза непреодолимых препятствий делах. Чувства могут обостриться из-за того, что желания не удастся воплотить в жизнь.

Гороскоп на 4 июля 2020 – Рыбы

Берегите здоровье. В делах могу появиться препятствия, которые не удастся преодолеть. Возможно, желания не удастся осуществить.

Что в субботу ожидает воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Есть серьезная опасность для здоровья – возможны ДТП, травмы и сердечный приступ. Не стоит пытаться серьезно рвануть вперед в делах.

Гороскоп на 4 июля 2020 года – Весы

Возможны разочарования, встречи могут принести неприятности. Не стоит принимать негатив близко к сердцу.

Гороскоп на 4 июля 2020 – Водолей

Откажитесь от риска. Возможны искушения, обманы и провокации.

Читайте такжеАстролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции РоссииСтоит меньше общаться с незнакомцами и противостоять соблазнам.

Гороскоп 2020 знаки зодиака
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