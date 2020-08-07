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Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 августа: у кого окрепнет аура, а кто "сорвет куш"

7 августа 2020, 08:36

Рыбы в пятницу могут столкнуться с неожиданностями.

Аура может окрепнуть у Козерогов – Гороскоп на сегодня 7 августа 2020 года
У Козерогов может окрепнуть аура / Reuters

В пятницу, 7 августа, Козерогам прогнозируется усиление ауры, а Весам – значительная прибыль.

Рыбам светят неожиданности, предупредил гороскоп на 7 августа 2020 года, который опубликовал SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что ряд знаков Зодиака могут достичь успеха при некоторых условиях.

Что ждет в пятницу земные знаки Зодиака

Гороскоп на 7 августа 2020 года – Козерог

Аура станет крепче, усилится способность влиять на тех, кто рядом. Задуманное скоро можно будет реализовать.

Гороскоп на 7 августа 2020 – Дева

Можно соглашаться на крупный контракт. Залогом успеха является окружение.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителейЧтобы добиться высокого результата, нестандартно подходите к делам.

Гороскоп на сегодня – Телец

Лучше меньше общаться. Возможны соблазны, потакание прихотям. Не стоит идти напролом. Никому не навязывайте свои мысли.

Что ждет в пятницу огненные знаки Зодиака

Гороскоп на 7 августа 2020 года – Лев

Женщинам-Львам стоит быть осторожными в делах, есть угроза столкнуться с непорядочностью или с обманом. Мужчины-Львы во время организации мероприятий могут не достичь желаемого результата.

Гороскоп на 7 августа 2020 – Стрелец

Можно отправляться в путешествия, общаться с чиновниками. К высоким результатам могут привести творческий подход к делам, коммуникабельность и оптимизм.

Гороскоп на сегодня – Овен

Мужчины-Овны могут заключить сделки, которые не принесут ожидаемых результатов. У женщин-Овнов возможны проблемы на работе. Будьте внимательны при работе с материальными ценностями и бумагами.

Что ждет в пятницу воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на 7 августа 2020 года – Близнецы

Высоких результатов можно достичь благодаря творческому подходу к делу, коммуникабельности и оптимизму. Можно знакомиться, путешествовать и общаться с чиновниками. Сделайте самые важные дела в первой половине дня.

Гороскоп на 7 августа 2020 – Водолей

Отложите важные дела на вторую половину дня. Чтобы усилить ауру, вечером посидите у огня.

Гороскоп на сегодня – Весы

Есть шанс получить выгодное предложение или значительную прибыль. Может резко заболеть голова.

Что ждет в пятницу водные знаки Зодиака

Гороскоп на 7 августа 2020 года – Рак

Можно отправляться на деловые встречи и заключать сделки. Есть шанс добиться высоких результатов благодаря творческому подходу к делам и целеустремленности.

Гороскоп на 7 августа 2020 – Рыбы

Есть угроза травм и нервных срывов. Возможны неожиданности, в частности, и неприятные. Постарайтесь укрепить финансовое положение.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Не стоит заключать сделки и вступать в брак. Избавьтесь от раздражения, агрессии и недовольства, и тогда возможный конфликт может разрешиться в вашу пользу. Возможно, придется потратиться.Читайте такжеГороскоп на август 2020 года: кого ждет удачная смена работы и раскрутка

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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