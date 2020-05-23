Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела

Близнецам и Весам в выходной лучше не браться за новые дела / Reuters

В субботу, 23 мая, Весам и Близнецам противопоказано начинать новые дела. Гороскоп на 23 мая 2020 года предупредил, что этим двум знакам Зодиака грозят неудачи в новых делах.

Ракам и Тельцам грозит клевета, Козерогам светит роковое знакомство, а Рыбы, Скорпионы и Стрельцы могут улучшить свое материальное положение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

Что спрогнозировано на субботу земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Дева

Не помешает отдых. В новых делах возможны затруднения. Пересмотрите поставленные цели.

Гороскоп на 23 мая 2020 года – Козерог

Новое знакомство может оказаться роковым. Не время для принятия важных решений.

Читайте также"Отличные грабители": названы опасные знаки ЗодиакаНамеченные цели лучше пересмотреть.

Гороскоп на 23 мая 2020 – Телец

Неблагоприятное время для новых знакомств. Не стоит подпускать близко к себе ненадежных людей. Есть угроза клеветы и агрессии со стороны противников.

Что спрогнозировано на субботу водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не пейте слишком много крепких напитков. Можно почерпнуть новые знания и обрести новые умения. Кошелек может "пополнеть".

Гороскоп на 23 мая 2020 года – Рак

Возможно, проявят себя недоброжелатели, есть угроза клеветы. Не доверяйте ненадежным людям.

Гороскоп на 23 мая 2020 – Скорпион

Кошелек временно может стать полнее. Можно планировать и начинать новые дела. Во время путешествий возможны неприятности.

Что спрогнозировано на субботу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Мужчинам-Овнам не стоит рисковать и перегружать себя. Стоит отдохнуть. Из-за недостойных людей возможны проблемы в делах.

Гороскоп на 23 мая 2020 года – Лев

Мужчинам-Львам не стоит перетруждаться и рисковать. Возможны проблемы в делах, которые связаны с творчеством или строительством.

Гороскоп на 23 мая 2020 – Стрелец

Положение в обществе может улучшиться. Также возможно улучшение финансового положения. Возможны неприятности из-за необдуманных обещаний.

Что спрогнозировано на субботу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Водолей

Уважение тех, кто рядом, может возрасти. Возможно восстановление отношений с дальними родственниками.

Гороскоп на 23 мая 2020 года – Близнецы

Не стоит начинать новые дела – грозят неудачи. В личной жизни возможны трудности. Проявите гибкость и трезво мыслите.

Гороскоп на 23 мая 2020 – Весы

Не время для начала новых дел и проявления инициативы. Прогнозируются трудности в личной жизни.Читайте такжеГороскоп на вторую половину мая: когда планировать поездки и серьезные покупки