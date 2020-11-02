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"Будет майдан и война": астролог сказал, кто станет президентом США

2 ноября 2020, 06:31

По мнению Влада Росса, в случае победы Байдена Россию ждут адские санкции.

Трамп, Байден
Астролог рассказал, у кого – у Трампа или Байдена – есть лишь призрачный шанс на победу в выборах / коллаж Reuters

Если верить информации, что Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в 8:30 утра, то президентом США ему не быть никогда. Однако есть все основания полагать, что известное время рождения Байдена – неправдиво, а выстроенный на основании верного времени прогноз обещает лидеру демократов победу в президентской гонке.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Сделав ректификацию (это определение истинного времени рождения человека на основании ключевых событий жизни и личностных качеств, – Ред.) по тем событиям, которые происходили в жизни Джозефа Байдена, я пришел к выводу, что на самом деле он родился в 8:35. В момент его рождения был "королевский градус" – 5-ый градус Стрельца, символом которого является человек, расположившийся на вершине пирамиды. Как известно, Байден потерял жену и детей в страшной автокатастрофе, а именно 5-ый градус Стрельца указывал на то, что человек может потерять свою семью, очень переживать из-за разрушенного семейного очага, но потом обзавестись новой, быть счастливым во второй части жизни и добиться наибольшего успеха к концу жизни и, возможно, умереть на высоком посту", – объяснил Росс.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорятПри этом, по словам астролога, наибольший "звездный час" на ближайший период вырисовывается у Камалы Харрис, которая идет в связке с Джозефом Байденом. Поэтому Влад Росс предполагает, что после того, как Байден по состоянию здоровья покинет досрочно президентский пост, выполнять функции руководителя государства может Камала Харрис.

"В ее гороскопе Сатурн находится на возвышении, а это всегда говорит о том, что человек может занять влиятельное положение. Тем более, Харрис родилась под знаком Весов, а это знак политики, а Сатурн у нее на вершине гороскопа в доме власти. Камала Харрис родилась в 21:28 20 октября 1964 года, и на асценденте у нее – 25-ый градус Близнецов, указывающий на то, что человек может занять очень влиятельную должность. Символ – человек с посохом, обвитым змеёй. Это серьезный показатель достижения успеха", – добавил астролог.

Кроме того, Влад Росс отметил, что Сатурн и Юпитер переходят в зодиакальный знак Водолея, а Водолей – это самый демократичный знак Зодиака.

"Поэтому в 2021 году демократы точно должны прийти к власти что в Верхней палате, что в Нижней – везде. Власть должна перейти в руки демократов. По крайней мере, более сильный гороскоп – у демократов, находящихся под Водолеем, чем у республиканцев, находящихся под знаком Рака", – делает вывод Росс.

Потому, по его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный день"Будут сфальсифицированы письма: придут голоса за Дональда Трампа от каких-то бомжей, от людей, которые никогда не голосовали, от кого-то письма будут приходить дважды или трижды...", – добавил Росс.

В итоге, прогнозирует астролог, Трамп признает себя победителем президентской гонки, и несмотря на реальный проигрыш в выборах, у него есть все шансы в суде доказать, что прав он.

"И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту", – отметил Влад Росс.

В этом случае, по мнению астролога, Америку ждут большие протесты.

"В США будет революция, майдан, который может перерасти в гражданскую войну. Таким образом, Трамп может стать апокалиптическим президентом для США, доведя страну до развала. У Трампа остается мизерный призрачный шанс вновь стать президентом – только благодаря фальсификациям и суду. И если у власти останется Трамп, Америку ждет революция и война. Акции Black Lives Matters окажутся лишь разминкой перед серьезным противостоянием", – предостерег Росс.

Потому главное, по словам астролога, чтобы дело не дошло до суда, т.е. чтобы Верховный суд США не определял президента.

"Если Верховный суд США не будет определять президента, то этот пост точно займет Джозеф Байден, который, находясь на этом посту, либо уйдет из жизни, либо покинет его по болезни, либо у него окончательно исчезнет память", – убежден Росс.

Еще один интересный, по мнению астролога, момент состоит в том, что любой президент США, который приходит к власти в год, который заканчивается нулем, часто уходит из жизни, находясь на этом высоком посту. Так, например, в 1940 году президентом стал Рузвельт, в 1960 году – Кеннеди, в 1980 году – Рейган (в него стреляли, но чудом он смог остаться жив).

"Потому допускаю, что, если Байден станет президентом, он умрет на своем посту", – поделился опасениями Росс.

При этом Влад Росс уверен, что победа Байдена откроет широкие возможности для Украины, в частности, сюда пойдут хорошие инвестиции. А кроме того, приход демократов к власти в США "станет ужасом для Москвы".

"За этим последуют адские санкции против России, нефтяное эмбарго, заморозка счетов всех бонз Кремля и, в итоге, большое падение Кремля", – отметил Влад Росс.

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