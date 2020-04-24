Угроза из Чернобыля и горящие леса: сколько пожары будут терзать Украину

Астролог рассказал, когда перестанут гореть леса в Украине, и окончательно потушат пожар в Чернобыле / Reuters

Пожары, охватившие ряд областей Украины в апреле, когда сгорали целые села, десятки гектаров леса, торфяники, Чернобыльская зона, где до сих пор тлеют пеньки, связаны с неблагоприятным положением планет и могут продлиться до 12 мая.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Так, по словам астролога, Марс, связанный с пожарами, в апреле вошел и оставался в "воздушном" знаке – в Водолее, который связан с сильными ветрами, способствующими стремительному распространению огня.

"По этой причине потушить лесные пожары, горящие луга и торфяники сложно. Непросто будет окончательно побороть огонь, пока Марс остается в Водолее. Ведь при этом у нас совершенно не выражены "водные" знаки Зодиака. Планеты их просто избегают, потому сохраняется чрезмерная засушливость, и совершенно нет дождей", – пояснил Росс.

Астролог заверил, что 12 мая Марс покинет знак Водолея и перейдет в "водный" знак – Рыб.Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: астролог назвал дату

"Потому высокая пожароопасность будет сохраняться в Украине примерно до 12 мая, а дальше пойдет на спад. И в дальнейшем пожары перестанут терзать Украину", – добавил Влад Росс.

Однако опасность, связанная с огнем и пожарами, которую обуславливает Марс в Водолее, актуальна не только для нашей страны, отметил астролог.

"Леса горят сейчас и в России, и в Беларуси", – уточнил он.

Кроме того, Росс отметил, что усложняющая борьбу с огнем и пожарами засушливая погода будет сохраняться до 20-х чисел мая.

"Меркурий покинет знак Воздуха Близнецы и перейдет в знак Рака в 20-х числах мая. С этого времени пойдут долгожданные дожди. Однако хороших дождей раньше конца мая-июня не могу прогнозировать", – добавил астролог.

Однако радует в прогнозе Влада Росса то, что высокая пожароопасность не будет сохраняться в Украине на протяжении всего лета.

"Такой опасный период был только весной. Разве что в других странах будет много пожаров в августе. Украину это не зацепит", – заверил Росс.

Кроме того, астролог отметил, что, несмотря на то, что горела Чернобыльская зона, никаких угроз, связанных с радиацией, нет и не будет.Читайте также"Крупная прибыль и повышение": кого в мае будет сопровождать удача

"Разве что из-за горевших чернобыльских лесов временно будет повышен радиационный фон в Киеве и окрестностях, однако это будет несущественное повышение, и оно не продлится долго. И уж тем более это точно не повлечет за собой какую-либо техногенную катастрофу, то есть до хранилищ с ядерными отходами в Чернобыле огонь не доберется, даже если разгорится вновь. Потому подобных вещей мы можем не бояться", – убежден Влад Росс.

Самые сложные испытания огнем и пожарами, по мнению астролога, уже позади, и эта проблема сходит на нет.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.