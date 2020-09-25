"Встретят мамочек и папочек": астролог составил любовный гороскоп на октябрь

В октябре благоприятно вступать в брак по расчету, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс поделился, что октябрь 2020 будет месяцем служебных романов, именно на работе могут зарождаться самые теплые и прочные отношения.

Поскольку со 2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, на протяжении месяца любовные отношения будут весьма прагматичными, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что на протяжении месяца альфонсы могут встретить своих "мамочек", а девушки – "папочек", благоприятным будет брак по расчету.

"…2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, где будет оставаться на протяжении всего месяца. Потому – объявляется месяц служебных романов! Самые прочные и теплые отношения в этом месяце могут зарождаться именно на работе…", – поделился Росс.