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"Встретят мамочек и папочек": астролог составил любовный гороскоп на октябрь

25 сентября 2020, 14:13

На протяжении второго месяца осени прогнозируются прагматичные отношения, сообщил Росс.

Астролог спрогнозировал, что в октябре благоприятно вступать в брак по расчету – Любовный гороскоп октябрь 2020
В октябре благоприятно вступать в брак по расчету, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс поделился, что октябрь 2020 будет месяцем служебных романов, именно на работе могут зарождаться самые теплые и прочные отношения.

Поскольку со 2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, на протяжении месяца любовные отношения будут весьма прагматичными, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что на протяжении месяца альфонсы могут встретить своих "мамочек", а девушки – "папочек", благоприятным будет брак по расчету.

"…2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, где будет оставаться на протяжении всего месяца. Потому – объявляется месяц служебных романов! Самые прочные и теплые отношения в этом месяце могут зарождаться именно на работе…", – поделился Росс.

  • Ранее астрологи выяснили, что в октябре текущего года счастливчиком №1 будет знак Зодиака Козерог.
  • По данным экспертов, инициативы Козерогов будут успешными, если представители этого знака будут много работать и все тщательно просчитают.
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