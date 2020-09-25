"Встретят мамочек и папочек": астролог составил любовный гороскоп на октябрь

На протяжении второго месяца осени прогнозируются прагматичные отношения, сообщил Росс.
Астролог Влад Росс поделился, что октябрь 2020 будет месяцем служебных романов, именно на работе могут зарождаться самые теплые и прочные отношения.
Поскольку со 2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, на протяжении месяца любовные отношения будут весьма прагматичными, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что на протяжении месяца альфонсы могут встретить своих "мамочек", а девушки – "папочек", благоприятным будет брак по расчету.
"…2 октября Венера перейдет в зодиакальный знак Девы, где будет оставаться на протяжении всего месяца. Потому – объявляется месяц служебных романов! Самые прочные и теплые отношения в этом месяце могут зарождаться именно на работе…", – поделился Росс.
- Ранее астрологи выяснили, что в октябре текущего года счастливчиком №1 будет знак Зодиака Козерог.
- По данным экспертов, инициативы Козерогов будут успешными, если представители этого знака будут много работать и все тщательно просчитают.
Автор: Екатерина Присяжнюк