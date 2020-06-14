Астролог сказал, когда Зеленского могут убить

Владимира Зеленского могут убить перед президентскими выборами в 2024-м, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что для президента Владимира Зеленского перед президентскими выборами в 2024 году появится серьезная опасность убийства.

Второй президентский срок Зеленского может быть омрачен трупом, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, у нынешнего украинского лидер есть все шансы еще раз победить на выборах президента, но ему нужно обязательно заранее позаботиться об усилении охраны.

"Ни люди с Западной Украины, ни откровенно пророссийские медведчуковцы не перенесут его второго срока, а потому сделают все, чтобы предотвратить переизбрание Зеленского. А решить эту в их понимании проблему они попытаются с помощью убийства", – считает он.

Ранее Влад Росс говорил, что Владимиру Зеленскому опасно слепо доверять кому-то. Астролог спрогнозировал, что президента может лишить жизни близкий человек.