Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин

Встреча Зеленский – Путин пройдет в Берлине, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что встреча президентов Украины и Российской Федерации – Владимира Зеленского и Владимира Путина – состоится в Германии.
Встреча Зеленского и Путина пройдет в Берлине, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.
Росс добавил, что главы государств встретятся осенью, и после этого появятся очень хорошие новости для мира на востоке Украины.
"Зеленский и Путин встретятся осенью в Берлине, после чего будут очень хорошие новости для мира на Донбассе!" – спрогнозировал астролог.
Напомним, Влад Росс прогнозировал, что захваченная часть Донбасса будет подчиняться России, пока страну возглавляет Владимир Путин. Также астролог говорил, что на востоке нашей страны в 2020-м перестанут стрелять.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.