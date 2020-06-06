Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин осенью встретятся в Германии, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что встреча президентов Украины и Российской Федерации – Владимира Зеленского и Владимира Путина – состоится в Германии.

Встреча Зеленского и Путина пройдет в Берлине, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.

Росс добавил, что главы государств встретятся осенью, и после этого появятся очень хорошие новости для мира на востоке Украины.

"Зеленский и Путин встретятся осенью в Берлине, после чего будут очень хорошие новости для мира на Донбассе!" – спрогнозировал астролог.

/ facebook.com/Влад Росс

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что захваченная часть Донбасса будет подчиняться России, пока страну возглавляет Владимир Путин. Также астролог говорил, что на востоке нашей страны в 2020-м перестанут стрелять.