УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин

6 июня 2020, 17:46

Встреча Зеленский – Путин пройдет в Берлине, поделился эксперт.

Астролог сообщил, что Зеленский и Путин осенью встретятся в Германии – Зеленский – Путин встреча
Владимир Зеленский и Владимир Путин осенью встретятся в Германии, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что встреча президентов Украины и Российской Федерации – Владимира Зеленского и Владимира Путина – состоится в Германии.

Встреча Зеленского и Путина пройдет в Берлине, поделился эксперт прогнозом на своей странице в Facebook.

Росс добавил, что главы государств встретятся осенью, и после этого появятся очень хорошие новости для мира на востоке Украины.

"Зеленский и Путин встретятся осенью в Берлине, после чего будут очень хорошие новости для мира на Донбассе!" – спрогнозировал астролог.

/ facebook.com/Влад Росс

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что захваченная часть Донбасса будет подчиняться России, пока страну возглавляет Владимир Путин. Также астролог говорил, что на востоке нашей страны в 2020-м перестанут стрелять.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Влад Росс Владимир Путин Владимир Зеленский встреча
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:21
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты
17:55
Сидите дома: ученые ошарашили новой причиной рака
17:46
Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин
17:42
В Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище Фото Видео
17:10
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о новом карантине Видео
16:48
"Должен довести до конца": Зеленский высказался об отставке Авакова Видео
16:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
15:56
Дело полицейских-"оборотней" из Павлограда: суд принял громкое решение
15:24
В каких областях ждать скачка заболеваемости COVID-19: в НАН дали прогноз Видео
15:01
Участница Від пацанки до панянки чуть не расправилась с соперницей
15:00
Прочитай меня по цвету волос: о чем говорит и на что влияет цвет волос
14:55
Расслабляться нельзя: эпидемиолог предупредила о риске повторного заражения COVID-19 Видео
14:48
Трюдо заставили стать на колени: протестный "вирус" окутал Канаду и Австралию Видео
14:48
Киеву спрогнозировали сухие дни и почти +30: названы даты Видео
14:20
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
14:10
"Тупо шок": в Киеве разгорелся скандал из-за строительства ТЦ прямо на дороге
13:56
"Жертва преступников": астролог предупредил об угрозах конца июня Видео
13:51
Пытки и фальсификации дел: Венедиктова рассказала о злодеяниях копов в Павлограде Видео
13:50
Эксперты рассказали о надежных способах блокировки экрана смартфона на базе Android
13:30
Десятки тысяч без заработка: в Киеве резко подскочило число безработных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять