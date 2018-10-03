Игорь Янковский (в центре) и победители фестиваля

Состоялись показы 18 фильмов, отобранных для участия в конкурсной программе. Всего же в этом году николаевский кинофестиваль получил более 70 фильмов, которые пришли не только из разных областей Украины, но и из-за границы – США, Беларуси, России, Ирана и Египта.

Событие вызвало настоящий ажиотаж в Николаеве, который на два дня стал киностолицей юга Украины. Открывали кинофестиваль Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, мэр города Александр Сенкевич, меценат и бизнесмен Игорь Янковский.

Жюри - Ахтем Сеитаблаев, Андрей Дончик, Виктор Андриенко, Николай Корчага

Главный партнер и друг фестиваля, основатель благотворительного фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский отметил, что гордится тем, что является частью "Гражданского проектора" и в дальнейшем будет его поддерживать, ведь фестиваль стал важным культурным событием не только для Николаева, но и в масштабах всей Украины.

"Пять лет назад, когда мы впервые проводили этот кинофестиваль, на показ пришло 50-70 человек. Некоторые из фильмов тогда были сняты на телефон. А сейчас мы видим переполненный зал театра. Это действительно серьезный кинофестиваль, который вызывает интерес не только в Украине, но и за рубежом. То, что он общенациональный – это уже 100%. Я рад, что "Гражданский проектор" динамично развивается, и буду и дальше его поддерживать", — заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Мэр Александр Сенкевич, губернатор Алексей Савченко и актер Ахтем Сейтаблаев

В этом году в состав Коллегии жюри вошли известный украинский актер, каскадер, режиссер и продюсер, главный "Довгоносик" Виктор Андриенко, актер театра и кино, режиссер фильмов "Хайтарма", "Чужая молитва" и "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, кино- и телережиссер, Андрей Дончик, сценарист, режиссер и продюсер Олег Павлюченков и украинский продюсер кино и телевидения Николай Корчага.

Актер Виктор Андриенко и мэр Николаева Александр Сенкевич

"Благодарю всех, кто поддерживает проведение фестиваля. Это невероятно важно и говорит о том, что украинское кино возрождается. Хочу отметить, что сейчас практически каждую неделю проходит премьера нового украинского фильма. Самое главное, что эти фильмы создают молодые режиссеры. Сегодня молодые люди получили возможность снимать и короткий, и полный метр еще до того, как им исполнилось 30 лет. А такие фестивали – это важная форма общения создателей картин с вами, зрителями, потому что именно для вас мы и снимаем кино", — сказал Филипп Ильенко.

Материальную поддержку, начиная со следующего года, пообещал "Гражданскому проектору" глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который также учредил свою награду на фестивале. Он напомнил о борьбе незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

На закрытии, кроме прочих, традиционно вручили премию Николаевского городского головы. Мэр Николаева Александр Сенкевич, объявляя счастливого обладателя награды, пожелал, чтобы в украинском кинематографе было еще больше любви, надежды, и больше таких вещей, ради которых хотелось бы жить.