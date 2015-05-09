В США предложили 15 тысяч за план дешевой колонизации Марса

В NASA объявили конкурс на оптимальный план колонизации Марса.

Об этом говорится на официальном сайте агентства.

"Что нужно взять с собой человеку, чтобы преодолеть 140 млн миль до Марса и с минимальными потерями колонизировать красную планету?", — говорится в публикации NASA.

Ответить на него предлагают участникам конкурса: нужен подробный план отправки человеческой экспедиции на "Красную планету".

Необходимо указать, что именно и в каком количестве необходимо взять с собой экипажу: воду, еду, кислород, лекарства, инструменты и прочее.

За лучший и самый дешевый вариант обещано вознаграждение — не менее 5 тысяч долларов.

Общий призовой фонд оценивается в 15 тысяч долларов.

Напомним, ранее в сотню добровольцев, которые могут первыми отправиться на Марс, попал и украинский инженер.