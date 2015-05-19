Ведущие 1+1 присоединились к акции "Слова помогают"

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в сотрудничестве с рекламным агентством AdPro начало информационную кампанию по психосоциальной помощи детям, пережившим стрессовую ситуацию.

Кампанию "Слова помогают" уже поддержали ведущие телеканала "1+1" Маричка Падалко, Руслан Сеничкин, Анатолий Анатолич, Людмила Барбир и Марина Леончук, предложив добрые слова поддержки из историй своего детства.

Этот проект поможет всем неравнодушным взрослым получить профессиональные советы, как вести себя с детьми, которые столкнулись со стрессовой ситуацией или пережили травматическое событие. Ведь согласно исследованию ЮНИСЕФ, проведенному в январе-феврале 2015, среди пострадавших детей в результате конфликта на востоке, 37% имеют стрессовые реакции, например, навязчивые воспоминания, а 18% опасаются, что не смогут справиться со своим состоянием самостоятельно.

Специалисты-психологи отмечают, что дети, которые пережили травматические события, имеют значительные проблемы в общении. Совместно с другими реакциями это может стать причиной серьезных психосоциальных проблем.

Джованна Барберис, Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине: "Детская психика очень уязвима, и ребенок не всегда может самостоятельно пережить то, что иногда не под силу понять взрослому. Нетипичное поведение ребенка (например, агрессия, жестокость, бессонница) может быть нормальной реакцией на ненормальную ситуацию.

В кампании "Слова помогают" мы объясняем взрослым, как вести себя в таких случаях и делимся информацией, как можно помочь ребенку".

В рамках кампании ЮНИСЕФ вместе с AdPro создали специальный информационный ресурс.

Сайт wordshelp.com.ua - это полезное и интересное пособие для родителей, учителей и всех, кто общается с детьми. Портал, помимо другой практической информации, содержит советы психолога о том, как вовремя распознать стресс у ребенка и что с этим делать.

Оксана Залесская, эксперт ЮНИСЕФ, кандидат психологических наук, первый президент Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов:

"Известный детский психоаналитик, одна из авторов Конвенции Прав Ребенка Француаза Дольто писала: "Многие говорят о ребенке, но не говорят с ним". Разговоры и вербализация чувств - лучшая профилактика стресса. Если ребенок или его близкие переживают сложную ситуацию, важно не только обсуждать ее, но и проговаривать свои чувства. Это поможет облегчить страдания и найти силы для выхода из кризиса. Слово открывает новый опыт, позволяет лучше понять, что происходит, снимает тревогу, а также возвращает детям уверенность в себе и взрослых".

К кампании "Слова помогают" может присоединиться каждый: оставить на сайте свои теплые сообщения и пожелания детям, пострадавшим от кризиса. Собранные в начале акции добрые слова будут "трансформированы" в воздух, которым заполнят тысячи маленьких шариков во время празднования Дня защиты детей 1 июня 2015 в Святогорске - городе, где живут много детей-переселенцев. Чем больше теплых слов, тем больше шариков они смогут отпустить в небо вместе со своими страхами.

Владимир Кобец, креативный директор AdPro: "В AdPro всегда уделяли внимание социальным инициативам. Также, кроме желания изменить мир, мы имеем опыт в реализации благотворительных проектов. Но когда появилась идея сделать действительно большую и очень полезную кампанию, мы поняли, что без помощи такого друга, как ЮНИСЕФ, не справимся. А идея, собственно, проста: заменить добром негатив в жизни детей. Ведь если одни взрослые оказались "плохими", нужно как можно быстрее показать, что есть "хорошие". Для этого был создан специальный сайт. Каждый его посетитель может присоединиться к инициативе и оставить свое сообщение с добрыми словами. Все послания мы конвертируем в определенный объем "хорошего" воздуха, которым наполним воздушные шарики и подарим их детям. Это тот случай, когда вклад каждого имеет значение, ведь эти дети - наше будущее".

К инициативе присоединился крупнейший авторитетный ресурс для женщин tochka.net.

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О ЮНИСЕФ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером защиты прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира для защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство Фонда в Украине открыто 1997 года.