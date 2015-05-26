Пугачева пережила советских генсеков, переживет и Путина — Рыбчинский

В России кроме Аллы Пугачевой есть много деятелей культуры, которые никогда не "торговали совестью" и не собираются "лебезить" перед Кремлем.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил народный артист Украины, поэт, драматург Юрий Рыбчинский.

"Ни Андрей Макаревич, ни Юрий Шевчук, ни Земфира никогда не торговали совестью, не добивались преференций за счет якшания с властью. И никогда не будут этого делать. Так же, как и Пугачева. Власть может заискивать перед ней, ордена на грудь вешать, но Алла Борисовна никогда перед Кремлем лебезить не будет", заявил он.

Вместе с тем поэт высказал свое мнение по поводу того, что голоса Пугачевой не слышно в хоре ура-патриотических воплей российских "звезд" об "украинских фашистах".

"Пугачева умная женщина и прекрасно понимает: пережила советских генсеков, переживет и Путина", — добавил Рыбчинский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Артемовске сняли мемориальную доску Кобзону.