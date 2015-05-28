Повалий в России презентовала клип, от которого отказались в Украине

Певица Таисия Повалий презентовала в России свой новый клип на песню "Твоих рук родные объятия".

Правда, как утверждают Вести, в Украине музыкальные каналы не изъявили желания брать новое видео певицы.

Снималось видео в Киеве, правда по картинке совсем не видно, где географически происходит действие. В кадрах показаны шикарная вилла, как будто построена в XIX веке и дорогое авто а-ля 40-50-е годы.

Такая же и песня – непонятно, из какого времени. Ближе всего новое творение певице к советской эстраде. Видимо поэтому большого энтузиазма у поклонников песня не вызвала – всего несколько сот просмотров за день, а в комментариях лишь недовольство слушателей:

"Текст желает быть лучшим, какие-то сравнения... платье - живые объятья" или "Мои чувства давно живут на распятье". Красивая картинка, сделанная художниками – и на этом все плюсы новой работы Повалий заканчиваются.

Напомним, ранее в СМИ писали, что певица Таисия Повалий и продюсер Игорь Лихута сняли в Москве квартиру и нашли работу.