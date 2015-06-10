В поддержку украинских воинов состоялось два концерта

Недавно при поддержке Гражданского сообщества "Платформа гражданской солидарности – Мир и Народовластие", в состав которой входит 26 общественных организаций и объединений, состоялось два концерта для украинских военных.

Так, в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялся XV юбилейный Международный телевизионный фестиваль "Мелодия двух сердец" Виталия и Светланы Билоножко с концертной программой "Во имя жизни, во имя любви!". Эта музыкальная семья уже много лет поддерживает интерес к украинской песне не только среди зрителей, но и в самом шоу-бизнесе. На Концерт были приглашены участники Антитеррористической операции со своими семьями, волонтеры. Артисты, организаторы и все зрители имели возможность поблагодарить военных за их усилия, за то что держат оборону, ведь благодаря их отваге и самоотверженности жизнь в Украине продолжается.

"Украинская песня — это бездонная душа украинского народа", говорил известный украинец Александр Довженко и, думаю, с этим согласится каждый. Без родной песни, как и без родного языка, человек не может высказать своих чувств. А у наших, украинских песнях живет вся история нашего народа, его стремление к счастью, любви, единству и миру! Именно объединившись сегодня мы добудем справедливость, а песня является одним из инструментов, который объединяет души и сердца. Стране нужно больше таких творческих семей, которые дарят тепло в это сложное время", — подчеркнул Сергей Орехов, сопредседатель ГС "Платформа гражданской солидарности – Мир и Народовластие", глава ГО "Совет по экологической безопасности".

Еще один благотворительный концерт, для украинских военных, ветеранов военной службы и их родных, представителей Национальной гвардии и воспитанников Киевского военного лицея им. Богуна, был устроен в честь "70-летия Победы над нацизмом в Европе". Для всех присутствующих выступал Государственный симфонический оркестр Минкультуры Украины. Также была презентована патриотическая песня "Украина", автором которой является полковник – Владимир Тимошенко.

"Воинская служба – это профессия, это образ жизни, веление сердца. Мы вспоминаем и низко склоняем голову перед теми, кто добыл Великую Победу во Второй мировой, перед теми, кто сегодня защищает Восток Украины, ее целостность и ее граждан. Мы не имеем права забывать о подвиге отважных мужчин, которые выбрали для себя мир войны, чтобы другие люди имели над головой мирное небо", — подчеркнул Виктор Палий, сопредседатель ГС "Платформа гражданской солидарности – Мир и Народовластие", глава ОО "Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов".

Во время благотворительного концерта награды и грамоты получили военнослужащие, которые являются участниками боевых действий и музыканты Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины. Отличием общественного объединения "Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов", которое входит в ГО "Платформа гражданской солидарности – Мир и Народовластие", получил сержант, участник боевых действий Второй Мировой войны — Мальчевский Леонид Антонович, которому исполнился 91 год!

На сегодняшний день — это именно то ядро, которое объединит граждан Украины.