Российский журналист троллит Кобзона: вот вам ваша медицина, идите и лечитесь, дяденька!

Известный российский журналист, блогер и военный писатель Аркадий Бабченко отреагировал на заявление народного артиста СССР и депутат Госдумы Иосифа Кобзона, в случае необходимости лечения за границей он надеется на поддержку президента РФ Владимира Путина.

Об этом Бабченко написал в своем Facebook.

"Я совершенно не понимаю, что обсуждать в случае с Кобзоном. По-моему, ситуация предельно ясна. Дальше просто некуда.

Выпускать, не выпускать, проявлять милосердие не проявлять, мы не как они или как они, дети Норд-Оста и организованная преступность, жалеть или не жалеть, дать шанс или не дать шанс…

Все это совершенно не при чем. Вот абсолютно не при чем.

Более того — даже закон Димы Яковлева тут не при чем.

Ситуация проста до банальности.

Человек девятнадцать лет (!) является законодателем. Человек девятнадцать лет голосовал за этот бюджет. Человек девятнадцать лет выделял деньги на "Арматы", на храмы, на гранты "Ночным волкам", на Ольгино, на Южную Осетию, на 58-ю армию на Гори, на бурятов в Донбасс, на шубохранилище Якунину, на мост Восточный на остров Русский, на памятник Владимиру, на референдум памятника Дзержинскому, на базы на Луне Рогозину, на патриотическое кино Михалкову, на киношку Пореченкову, на церквушку Гундяеву, на телевидение Эрнсту, на маргариту симоньян англичанам, на нарочницкую французам, на андроника как его там американцам, на кургиняна русским, на какую-то совершенно безумную зарплату Сечину, на "Искандеры", на "Силу Сибири" и "Восточный поток", на олимпиаду в Сочи, на Чемпионат по футболу, на патриотическое воспитание, на перевод часовых поясов туда и обратно и снова туда, на переименование милиции в полицию, на форму от Юдашкина и на тысячи, тысячи и тысячи остальных таких же совершенно бредовых проектов.

И немножко из того что останется — на онкоцентр на Каширке.

И то если только Чулпан Хаматова публично ролик про Путина запишет.

Ну так в чем проблема?

Вот вам ваша медицина. Которую вы и построили.

Идите и лечитесь, дяденька!

Нате, получите в обе ладошки. И распишитесь.

И еще один момент.

Вот ваше депутатское место, Иосиф Давыдович.

За нахождение в котором вы сами себе назначили зарплату.

Четырсета тысяч рублей.

Четыреста тысяч рублей!

Вы заболели, вам нужно лечение и доктора говорят, что надо поторопиться?

Ну так вперед. Идите, работайте.

Только поменьше пойте там с коллегами.

Тогда, может, еще успеете", — написал Бабченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кобзон просит помощи у Путина, чтобы поехать на лечение в Европу.