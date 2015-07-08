Санкции ударили по Кобзону: просит помощи у Путина, чтобы поехать на лечение в Европу

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России Владимира Путина.

Стоит отметить, что на Кобзона наложены санкции Европейского Союза из-за его позиции по Украине, поэтому въезд в большинство западных стран парламентарию запрещен. Певец неоднократно высказывался в поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с концертами.

"Если бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу. Но санкциям подверглись десятки наших граждан, думаю, нужно проявлять солидарность. Все мы знаем, что такое санкции – бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет", – пишет "Московский комсомолец".

Он также выразил сожаление в связи с тем, что не может навестить своих внуков в Испании. "Я сказал дочери и сыну: ребята, мы август проводим с внуками в Баковке", – добавил артист. "Сочи открыт, Байкал, Кисловодск и Минеральные воды открыты. В Геленджике буду возглавлять жюри. В Турцию, пожалуйста, приезжай… Европа отдохнет без нас, а мы без нее. Я трагедии никакой не ощущаю", – подчеркнул он.

Как известно, в конце мая Кобзон устроил очередной концерт в Луганске, который находится под контролем сепаратистов самопровозглашенной ЛНР.

Выступая перед врачами, медперсоналом и пациентами больницы, Кобзон отметил, что не может оставаться равнодушным к тем событиям, которые происходят в Донбассе.

фото: faq-er.com