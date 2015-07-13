Табаков начал оправдываться за слова про "убогих" украинцев: перекрутили "вредители"

Известный актер Олег Табаков прокомментировал свое заявление насчет "убогих украинцев", которое вызвало широкий резонанс.

Об этом со ссылкой на российскую прессу передает "Апостроф".

Он рассказал, что не собирался оскорблять украинцев, а за то, что из его речи вырвали отдельные слова, должны отвечать какие-то "вредители".

"Чтобы понимать меня — надо иметь мозги, вывернутые наизнанку. У меня четыре крови: русская, мордовская, украинская и польская. Мог ли вымолвить то, что вы озвучили, человек, обладающий этими четырьмя кровями?", — пафосно спросил Табаков.

При этом он туманно добавил: "Если люди не понимают, то они и не поймут. Я ведь жизнь свою живу набело!".

"Я понимаю всерьез и глубоко в одном ремесле: в театральном. Если бы речь была о театре — тогда дело другое. А так это все — словоблудие", — отметил Табаков.

При этом, когда актеру предложили прокомментировать его конкретную цитату: "Самые яркие представители украинской интеллигенции были на вторых и третьих позициях после русских", он снова начал говорить о "злобе и интриганстве".

"Это надо достаточным количеством злобы и интриганства обладать, мне как-то даже неловко это все. … Еще раз я вам скажу: имение моего дедушки было в черте Одесской губернии, — куда выселил государь-император. То, что вы говорите, хм… Вот, для того, чтобы вы что-то поняли: Ой не світи, місяченьку, не світи нікому (поет). Если вы узнали песню — все то, что вы сказали — это такие блудливые бессмыслицы. А вот это то, что вы не знаете: За Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте (поет). Я вам что-то объяснил?", — ответил он.

Отдельно Табаков рассказал об Украине в своем сердце.

"А если Украина в сердце, то, вырывая ее оттуда, ты вырываешь и сердце! Я Украину матку-неньку ридну — люблю! Мать надо любить, остальное — от лукавого", — сказал он.

Напомним, ранее в комментарии о "черном списке" российских артистов, составленном Министерством культуры Украины, Олег Табаков назвал украинцев "убогими".