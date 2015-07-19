Умер российский актер, сыгравший в "Молодежке" и "Ликвидации"

В субботу, 18 июля, на 52-м году жизни скончался российский актер Игорь Арташонов, сыгравший в известных сериалах "Молодежка" и "Ликвидация".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные его агента.

В тоже время агентство уточнило, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, другие подробности инцидента пока неизвестны.

Обратим внимание, что Игорь Арташонов родился 17 марта 1964 года, он окончил Школу-студию МХАТ и Британо-американскую академию искусств в Оксфорде. На его счету более 50 ролей в кино и сериалах.

В частности, он сыграл в таких лентах: "Бумер: Фильм второй", "Охота на пиранью", "Марш Турецкого 3", "Ликвидация", "Зона", "Молодежка" и многих других. В 1990-е и 2000-е годы Арташонов исполнял роли на сцене московских театров.

Напомним, в начале июля текущего года на 83-м году жизни в Каире скончался знаменитый египетский актер — Омар Шариф. Узнать больше об инциденте, а также его жизни и творчестве можно здесь.

Фото: kino-teatr.ru