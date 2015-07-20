"Гайдамаки" и Андрей Макаревич записали совместную песню

Украинская группа "Гайдамаки", российский музыкант Андрей Макаревич и польский исполнитель Мацей Маленчук записали совместную песню "Тільки любов залишить тебе живим".

Слова, которые стали названием композиции, придумал российский музыкант, отмечает Cultprostir.

"Гайдамаки" решили записать совместную песню о мире в Украине и на всей Земле. Мир как альтернатива всем формам войны: гибридной, экономической, информационной. Песня "Тільки любов залишить тебе живим" - ответ артистов на страдания простых людей, цинизм и лицемерие политиков, сложную и несправедливую ситуацию, в которой оказалась Украина сегодня", - сообщается на сайте Радио 24, где состоялась премьера песни.

Текст композиции звучит на трех языках – украинском, польском и русском. Идея песни возникла во время репетиции группы "Гайдамаки" в студии Мацея Маленчука, которая находится около Кракова.

Кстати, польский артист принял участие в записи не только как вокалист, но и как саксофонист – впервые в карьере. Уже после к сотрудничеству пригласили Андрея Макаревича, с которым у группы "Гайдамаки" дружеские отношения.

Напомним, ранее лидеры российский рок-групп "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов и "ДДТ" Юрий Шевчук представили композицию "Осінь панує" на украинском языке.