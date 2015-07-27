Создатели переписали сценарий "Пикселей" специально для китайских зрителей

Сценарий фантастического фильма "Пиксели" с Адамом Сэндлером частично переписали для китайских зрителей.

как пишет Лента.ру с ссылкой на Gamespot, из фильма убрали сцену, в которой инопланетяне разрушают Великую китайскую стену.

В окончательный вариант сценария не вошли эпизоды, где вину за их вторжение возлагают на Китай.

Кроме того, авторы исключили упоминания Коммунистической партии страны. Компания Sony Pictures приняла такое решение в 2013 году из-за того, что эти сцены могли вызвать негативную реакцию у китайцев. Тем не менее в фильме остались эпизоды с разрушением Тадж-Махала в Индии и монумента Вашингтона в США.

"Пиксели" вышли в широкий прокат 23-24 июля. Картина показала невысокий старт — в США за первые выходные она собрала всего 24 миллиона долларов, тогда как на съемки было потрачено больше 80 миллионов и примерно столько же — на рекламную кампанию.

Лента рассказывает о попытке землян наладить контакт с внеземными цивилизациями, которая в итоге закончилась инопланетным вторжением. При этом захватчики использовали модели из аркадных игр 1980-х годов, включая "змейку", Pac-Man и Donkey Kong. В фильме, кроме Сэндлера, снялись Кевин Джеймс и Мишель Монаган.

Напомним, ранее в Сети появился трейлер нового фильма "007: Спектр".