Российский рокер считает Украину "смешной страной"

Российский певец, лидер группы "Рондо" Александр Иванов назвал Украину "смешной страной" из-за того, что она составляет санкционный список артистов.

Об этом пишет РИА Новости (Крым).

В то же время исполнитель выразил мнение, что "любое творчество должно быть вне политики".

При этом он добавил, что "активно ратовал за воссоединение Крыма с Россией, поскольку всегда считал и считает Крым российской территорией".

"А то, что в этой смешной стране (Украине — ред.) на нас СБУ составляют какие-то списки, то Господь им судья", — цитируют журналисты слова Иванова.

Напомним, ранее известный российский актер Валентин Гафт, который оказался в "белом списке" украинского Министерства культуры, заявил, что предпочел бы находиться в "черном".

Фото: a-ivanov.ru