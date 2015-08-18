В Сеть "слили" удаленные сцены из фильма "Безумный Макс"

В сети появились три удаленные сцены из киноленты "Безумный Макс: Дорога ярости".

Менее, чем за месяц до выхода постапокалиптического боевика на Blu-Ray в трехминутном видеоролике появились сразу несколько вырезанных из фильма сцен. Ролик был опубликован на YouTube, пишет ТСН.ua.

Кинолента "Безумный Макс: Дорога ярости" австралийского режиссера Джорджа Миллера собрала в мировом прокате более 370 миллионов долларов при бюджете в размере 150 миллионов. Фильм является перезапуском франшизы о Максе Рокатански. В фильме снимались британский актер Том Харди, голливудская актриса Шарлиз Терон, британский киноактер Николас Холт и другие.

Напомним, ранее в интернете появился первый тизер приключенческого боевика "Миссия невыполнима 5".