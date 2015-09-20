Актриса Джоан Коллинз потеряла сестру-писательницу

В субботу, 19 сентября, в американском городе Лос-Анджелес на 78-м году жизни от рака груди скончалась британская писательница Джеки Коллинз.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление семьи умершей, передает Лента.ру.

В то же время издание уточнило, что литератор является сестрой актрисы Джоан Коллинз.

"С огромным прискорбием сообщаем о смерти нашей прекрасной, энергичной, уникальной матери, которая умерла сегодня от рака молочной железы", — отметили ее родственники.

Джеки Коллинз родилась в 1937 году в Лондоне (Британия) в семье учительницы танцев и театрального агента, выходца из ЮАР. В 15 лет будущую писательницу исключили из школы, после чего она вместе с сестрой Джоан отправилась покорять Голливуд.

В 1950-х годах Коллинз снялась в нескольких мини-сериалах телеканала ITC Entertainment, но затем увлеклась литературным творчеством. В 1968 году вышел ее первый роман "Мир полон женатых мужчин".

Книга была запрещена в Австралии и Южной Африке из-за откровенных сцен, но хорошо продавалась в США и Великобритании. Второй роман, "Жеребец", был издан в 1969 году и стал бестселлером. Аналогично был принят и третий роман Коллинз "Голливудский зоопарк".

Стоит отметить, что еще одно произведение писательницы — "Голливудские жены" (1983 год)— попало на первое место в списке бестселлеров The New York Times и было продано тиражом в 15 млн экземпляров, став ее самой известной книгой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове на 82-м году жизни умер народный артист СССР Михай Волонтир, сыгравший роль Будулая в фильме "Цыган". Узнать больше об инциденте и творчестве артиста можно здесь.