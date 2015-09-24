Московские клоуны отказались ехать в Донецк к боевикам

В оккупированный Донецк отказались ехать московские клоуны "Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре" не состоится.

Об этом сообщили дончане, которые купили билеты, сообщает "Сегодня".

"Сдаем билеты, сказали, ничего не будет", — рассказала дончанка Лариса Хрущ.

"По техническим причинам программа московского цирка Юрия Никулина не смогла приехать в Донецк. Администрация донецкого цирка "Космос" и руководство московского "Цирка Юрия Никулина" приносит свои извинения. Приобретенные билеты можно сдать в кассах до 2 октября ежедневно", - говорится в сообщении на сайте донецкого цирка "Космос".

Интересно, что на официальном сайте "Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре" с 25 сентября указаны гастроли в Краснодаре. Упоминания о выступлении в Донецке нет.

Навпомним, в мае в Донецке побывал российский актер Андрей Мерзликин.

фото: soffittos.ru