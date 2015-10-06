"Индиана Джонс" Харрисон Форд получил награду за неоценимый вклад в производство кино

Известный актер Харрисон Форд удостоился премии Britannia.

Награду Britannia ежегодно вручает британская академия кино и телевизионных искусств в Лос-Анджелесе за неоценимый вклад в производство кино.

Любопытно, что номинация Харрисона Форда носит имя Альберта Брокколи, известного на весь мир как продюсера первых фильмов о Джеймсе Бонде. В разные годы владельцами этой же награды становились Бен Кингсли, Джуди Денч и Уилл Райт.

Кстати, кроме Форда лауреатами Britannia станут также Мэрил Стрип, Сэм Мендес, Джеймс Корден и Эми Шумер.

Отметим, что этот год выдался для Харрисона не самым удачным. Актер едва не попрощался с жизнью, когда его самолет, за штурвалом которого он находился лично, потерял управление и упал прямо посреди поля для гольфа. К счастью, актер остался жив, но все же провел некоторое время в больнице, где восстанавливался после крушения.

Харрисон Форд — номинант на премию "Оскар", BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии "Золотой глобус". Наиболее известен по участию в серии фильмов "Звездные войны" и серии фильмов об Индиане Джонсе, а также по фильмам "Бегущий по лезвию", "Игры патриотов", "Беглец", "Самолёт президента", "К-19".

Напомним, украинский режиссер Марина Врода отказалась от награды на фестивале "Киношок" в российской Анапе в знак протеста против приговора ее коллеге Олегу Сенцову.