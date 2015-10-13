"1+1" подарил победителю "Голос. Діти-2" Ромчику Сасанчину его первый клип

В эфире "Сніданку з 1+1" состоялась премьера первого клипа победителя "Голос. Діти-2" Ромчика Сасанчина, который ему подарил телеканал "1+1". Видео снято на песню "Мамина зірка", которую Ромчику презентовала его тренер Тина Кароль.

Сьемки состоялись в начале осени и длились целые сутки. Локацией для клипа Ромчика стало его родное село Садки Тернопольской области, а также природные ландшафты Киевской области. Режиссером видео выступил Максим Делиергиев, сотрудник "1+1 Продакшн".

По сценарию клипа Ромчик отрывается от домашнего очага и отправляется в путешествие во взрослый мир. Несмотря на то, что мальчик взрослеет, в его жизни всегда путеводной звездой светит материнская любовь.

Это первая сьемка клипа для Ромчика, но мальчик мужественно выдержал все сложности творческого процесса, и для одной из сцен даже искупался в холодной воде.

"На следующий день после моей победы в проекте мне позвонила Тина и сказала, что она готовит для меня подарок. Но это был сюрприз, я даже не догадывался, что это. А когда она сказала, что это песня "Мамина зірка", я очень обрадовался", ― делится впечатлениями Ромчик.

Впервые песню "Мамина зірка" Роман Сасанчин исполнил в эфире праздничного концерта "Незалежність ― це ти" на телеканале "1+1".

Напомним, история Ромчика тронула всю Украину. Во время слепых прослушиваний первого сезона "Голос. Діти" тренеры сделали маленькому талантливому певцу множество комплиментов, но ни один из них не нажал заветную кнопку и не взял его в свою команду. Мальчик не сразу это понял и решил, что все трое обернулись к нему. И только мама за кулисами объяснила, что на самом деле произошло. Зрители по всей стране были тронуты до слез, писали Ромчику письма со словами поддержки и высылали подарки. Но юный певец не отчаялся и решил попробовать свои силы в следующем сезоне. Целеустремленность, вера и трудолюбие дали свои плоды ― мальчик попал в команду Тины Кароль, а затем стал победителем второго сезона. Подарком стал клип от телеканала "1+1".

Сейчас Ромчик продолжает учебу во Львовской музыкальной школе для одаренных детей при консерватории, а также активно гастролирует. Так, он выступил вместе со своим тренером Тиной Кароль на ее сольном концерте в рамках премьеры музыкального спектакля "Я все еще люблю" во львовском Оперном театре.

Также напомним, в воскресенье на телеканале "1+1" успешно стартовал новый детский проект "Маленькі гіганти", в котором маленькие таланты будут бороться за победу в трех жанрах: вокал, хореография и оригинальный жанр.