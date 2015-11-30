"1+1" покажет драму, действия которой происходят в оккупированном Донбассе

На днях "Sister's production" по заказу канала "1+1" приступил к съемкам новой драмы "Я с тобой" ― истории о новом поколении и его героях.

Пять лет назад Роман и Алексей были всего лишь двумя подростками из спортивного лагеря, влюблёнными в одну девушку ― Таню. Жизнь развела их по разным городам и странам. Но когда выясняется, что Таня тяжело больна, два её верных рыцаря, несмотря на давний конфликт, объединяются, чтобы ее спасти.

Против них весь мир ― продажная бойцовская федерация, коррумпированные чиновники и даже исторические события: всё происходит в переломный для страны момент, и главным героям предстоит отправиться за девушкой в оккупированный Славянск.

Но после "Революции достоинства" они верят, что заслужили лучшего будущего для своей страны и своих любимых.

"Истории о войне ― это всегда территория спора, вопросов, приглашения к дискуссии. Сегодня осмыслить недавние события в Киеве и в Донецке непросто, непросто дать им оценку свободную от политической платформы. В этом проекте нас привлекло то, что это фильм не о политических разногласиях двух друзей, а о страсти ― к спорту, к девушке, о поиске себя, о тяжелом выборе, который стоит перед поколением 20-летних", ― говорит Елена Васильева, главный продюсер фильмов и сериалов "1+1".

В свою очередь, в команде "Sister's production" отмечают, что в основе сюжета картины лежит вечная тема.

"Нас этот проект привлёк в первую очередь нестареющим сюжетом ― и в древнем эпосе, и у Ремарка исторические события становятся не просто фоном, а катализатором чувств и поступков героев. "Я с тобой" ― это пронзительная драма и яркий экшн в полуторачасовом фильме. Много эмоций, погонь, украденных денег, боев и любви" ― говорят продюсеры "Sister's production" Марина Городецкая и Виктория Забулонская.

Спортивно-криминальная драма порадует также неожиданными амплуа уже известных актеров ― Ахтема Сейтаблаева, Сергея Писаренко и Дмитрия Лаленкова и отличной актёрской игрой молодых ― Александра Попова, Дмитрия Совы и Анны Топчий.

Режиссером картины выступил Олег Туранский, сценарий написал Виталий Лушер, а креативным продюсером является Дарья Трегубова.

Драма "Я с тобой" будет состоять из двух серий, а в эфире канала "1+1" ее можно будет увидеть уже весной 2016 года.

Напомним, недавно музыкальный продюсер Руслан Квинта и финалистка "Голосу країни-5" Катерина Рыбак презентовали песню "Все равно ты будешь мой", которая стала саундтреком к новой одноименной мелодраме производства "1+1 Продакшн".