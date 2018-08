Пианино легендарной "ABBA" продают за 30 тысяч фунтов

Пианино легендарного шведского квартета "АВВА", на котором они сочинили свои бессмертные хиты, уйдет с молотка.

Аукцион "Bonhams" состоится в Лондоне 10 декабря.

Музыкальный инструмент. который сыграл немалую роль в творчестве группы "АВВА", с 1972 по 1979 год находился в доме участников квартета Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског.

Именно за этим пианино Бьорн и Бенни ( второй композитор и участник группы) сочинили неувядающие по сей день хиты "Dancing Queen", "Take А Chance On Me", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Money Money Money" и другие.

Стартовая цена лота ― 30 тысяч фунтов стерлингов.

Шведский квартет АВВА существовал с 1972 по 1982 года, и является одним из самых коммерчески успешных коллективов в истории музыки. Каждая песня группы мгновенно становилась мировым хитом, их композиции можно было услышать из каждого радиоприемника. Синглы группы были проданы по всему миру тиражом более 350 млн экземпляров, и продаются до сих пор.

Напомним, недавно посмертная маска советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого продана за 55 тысяч евро.