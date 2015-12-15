82-летней Монсеррат Кабалье дали шесть лет условно

Певицу обвинили в мошенничестве.
Испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно.
Звезду осудили за мошенничество с налогами, пишет Газета.ру с ссылкой The Local.
82-летняя Кабалье присутствовала на суде в Барселоне виртуально из-за состояния здоровья.
Кабалье признала себя виновной в том, что в 2010 год не заплатила налоги, поскольку формально была жителем Андорры и оформила это жительство умышленно.
Она согласилась с условным заключением и штрафом в 254 тысяч евро. Также певица не будет получать государственных субсидий в течение полутора лет.
Напомним, ранее итальянский суд приговорил модель Наоми Кемпбелл к шести месяцам условно, признав супермодель виновной в деле о нападении на фотокорреспондента, которое случилось в 2009 году.
Фото 365news.biz