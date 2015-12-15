82-летней Монсеррат Кабалье дали шесть лет условно

Испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно.

Звезду осудили за мошенничество с налогами, пишет Газета.ру с ссылкой The Local.

82-летняя Кабалье присутствовала на суде в Барселоне виртуально из-за состояния здоровья.

Кабалье признала себя виновной в том, что в 2010 год не заплатила налоги, поскольку формально была жителем Андорры и оформила это жительство умышленно.

Она согласилась с условным заключением и штрафом в 254 тысяч евро. Также певица не будет получать государственных субсидий в течение полутора лет.

Напомним, ранее итальянский суд приговорил модель Наоми Кемпбелл к шести месяцам условно, признав супермодель виновной в деле о нападении на фотокорреспондента, которое случилось в 2009 году.

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