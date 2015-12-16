Сашко Положинский объяснил, почему украинским певцам "Гремми" пока не светит

Украинский исполнитель, лидер группы "Тартак" и общественный деятель Александр Положинский поделился своим творческим опытом с читателями "Главреда".

Певец рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться артистам на творческом пути и как устоять. "Кроме сугубо творческих, надо иметь терпение, умение прогрызать стены или просто фарт. Придется столкнуться с теми же сложностями, что и в повседневной жизни. Кроме этого, нужно быть готовым, что до определенного момента твое творчество никому — ни людям, ни коллегам, ни продюсерам, ни спонсорам — никому не нужно. И хуже всего в этом то, что гарантий наступления когда-нибудь вот этого "определенного момента "не существует. Так что — удачи!", — подытожил Положинский.

Также лидер "Тартака" поделился мыслями о том, возможно ли украинским исполнителям попасть на мировую сцену или номинироваться на Гремми, например. "На мировую арену в таком масштабе, создавая только в Украине, пока никому выйти невозможно, на каком бы языке они не пели. Относительно реального продвижения за пределы Украины вашего творчества могу сказать мало, потому что сам с этим никогда не сталкивался. Есть люди и лейблы, которые это делают, но, как и где их искать, я не знаю".

Напомним, Положинский о Гребенщикове: уважаю, но его поддержки Украины не вижу.