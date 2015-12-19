Названа победительница конкурса "Мисс Мира 2015"

На территории китайского острова Хайнань завершился конкурс "Мисс Мира 2015", его победительницей стала испанка Мирейя Лалагуна Ройо.

Об этом пишет Лента.ру.

В то же время издание уточнило, что второе место досталось россиянке Софии Никитчук, а третье — конкурсантке из Индонезии Аниндие Кусума Путри.

"В топ-5 также вошли представительницы Ливана и Ямайки Валери Абу Чакра и Саннета Мирие", — добавили журналисты.

Напомним, победительницей конкурса "Мисс Мира 2014" стала студентка четвертого курса медицинского факультета из ЮАР 22-летняя Ролен Страусс. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

Фото: twitter.com/missworldltd

