1+1 медиа объявляет питчинг "Книголав" и будет искать новых детских героев

Группа объявила о старте неожиданного, как для медийной компании, формата питчинга, по результатам которого на свет появится новая детская книга, компьютерная игра и мультфильм

12 января 2016 года 1+1 медиа объявила о старте питчинга "Книголав".

Целью проекта является создание книги о настоящем герое, которого полюбят самые маленькие украинцы. Заграницей есть Свинка Пеппа, Оливия, Гарри Поттер, Муми-Тролли и много других, тогда как украинцы не могут похвастаться героями и их приключениями, которые прививают детям современные ценности и рассказывают на понятном языке о важном.

Питчинг "Книголав" - это уникальный шанс для современных украинских авторов подарить детям книжного героя, на которого будут равняться маленькие украинцы. Ведь герои начинаются именно с книг о сказках, приключениях и победах, из книг, которые дети захотят читать перед сном.

Светлана Павелецкая, PR-директор 1+1 медиа: "Сейчас, к сожалению, мало качественных детских героев. Наши дети уже не увлекаются Котигорошком, они любят Свинку Пеппу и Фиксиков. Но мы уверены, что прививать современные ценности нужно, в том числе, посредством качественной литературы. Именно поэтому очень важно чтобы дети, читая книги, играя в игры и смотря телевизор, учились, развивали воображение и фантазировали. Мы уверены, в стране есть авторы, которые могут решить это задание".

Книга-победитель будет проиллюстрирована и напечатана тиражом 15 000 в издательстве "Основы".

Кроме этого, участники питчинга имеют шанс увидеть своего героя в современной компьютерной игре – три лучшие идеи из питчинга попадут на Media Hack Weekend 2016, где будут геймифицированы.

Оценивать идеи книжных героев будет профессиональное жюри и посетители сайта, а звездные дети проверят идеи на прочность в серии краш-тестов.

Победитель будет объявлен 11 марта 2016 года.