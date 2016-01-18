Юрий Лоза раскритиковал молодых исполнителей

Российский музыкант Юрий Лоза недоволен манерой пения популярных современных исполнителей.

В частности, его раздражает украинский певец Иван Дорн, а также украинская певица Елка и белорусско-российская группа "Айова", пишет Апостроф.

Наткнулся в сетях на полемику о российской эстраде. Среди прочих мнений, одной молодой особой было озвучено, что манера, на которой сделал себе имя украинский исполнитель Иван Дорн (петь так, будто рот забит варёной брюквой), это нечто новое и прикольное. В качестве примера ею приводятся также не хило раскрученные девушки Ёлка и Айова, которые и поют вроде бы по-русски, однако так жуют слова, что понять их тексты абсолютно невозможно (а, может, это и к лучшему).

"Sic transit gloria mundi", что на латыни означает "так проходит мирская слава"! Всего пятнадцать лет минуло, а уже пришло молодое поколение, которое и понятия не имеет, что эту манеру когда-то внедрял и пользовал певец Шура, мало того, он был гораздо более продвинутым в умении прятать согласные за вздохами, мелизмами и всхлипами.

Но только у него тогда было убойное оправдание шепелявости — отсутствие двух передних зубов! Недавно на съёмке мы с Шурой пересеклись, и я был удивлён — рот он "застеклил", но фонограмму переделывать не стал, воспользовавшись реликтовой. Скорее всего, как раз из-за вернувшейся моды на отсутствие дикции. В результате я опять услышал привычные "дави бобров" вместо написанных текстовиком "дари добро" и с улыбкой вспомнил девяностые. Увы, ничто не ново под луной!" — пишет музыкант.

Наткнулся в сетях на полемику о российской эстраде. Среди прочих мнений, одной молодой особой было озвучено, что манера,... Опубліковано Юрієм Лозою 17 січня 2016 р.

Напомним, Иван Дорн стал тренером шестого сезона шоу "Голос країни" на "1+1".