Поклонники Кузьмы "Скрябина" показали клип из архивных фото певца

Поклонники Андрея Кузьменко "Кузьмы", лидера группы "Скрябин", который погиб в прошлом году в трагическом ДТП, сняли видео на композицию "Конец фильма".

Соответствующую видеозапись фанаты музыканта разместили на канале Андрея Кузьменко в YouTube.

Ролик длится 4 минуты, в нем поклонники собрали архивные фото и ролики с выступлениями "Кузьмы". Также в клипе можно увидеть фрагменты с концертов, репетиций, интервью и съемок с музыкантом.

Напомним, группа "Антитела" представила кавер на знаменитую песню "Скрябина".