В США назвали лучший фильм 2015 года

Церемония вручения премий от Гильдии продюсеров Америки состоялась 23 января в Лос-Анджелесе, США.

Вечером, 23 января 2016 года в Лос-Анджелесе, США, состоялась торжественная 27-я церемония награждения премиями Гильдии продюсеров США, пишет foxnews.com.

Лучшие американские продюсеры выбрали самый достойный, по их мнению, фильм 2015 года. Им стала картина под названием "Игра на понижение" режиссера Адама Маккея, в главной роли которого снялся Брэд Питт и Деде Гарднер.

Смотри полный список победителей премии Гильдии продюсеров США:

Лучший фильм – Игра на понижение (The Big Short);

Лучший анимационный фильм – Головоломка (Inside Out);

Лучший полноформатный фильм или минисериал – телесериал Фарго (Fargo, сезон 2);

Лучший комедийный сериал – Очевидное (Transparent, 2014);

Лучший документальный фильм – Охотничье угодье (The Hunting Ground);

Лучшее реалити-шоу – Голос Америки (The Voice, сезоны 7 и 8).

Напомним, киноакадемия увеличит количество номинантов на премию "Оскар-2016".