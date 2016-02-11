"1+1" покажет мелодраму "Гроза над Тихоречьем"

"1+1 Продакшн" по заказу канала "1+1" работает над новой 4-серийной мелодрамой "Гроза над Тихоречьем".

Режиссером-постановщиком выступил Бата Недич, а оператором-постановщиком — Валентин Мельниченко.

По сюжету, лишившемуся работы в одном из НИИ научному сотруднику Павлу Соколову выпадает возможность неплохо подзаработать — по поручению приятеля-бизнесмена он отправляется в сельскую глубинку, где должен уговорить Марию Лошкареву продать её молочную ферму под бизнес-проект городских воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется в Марию. Теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: не выполнить поручение друга или пойти против совести.

Роль Марии исполнит молодая актриса Людмила Загорская, а Павла – Андрей Саминин. В мелодраме также сыграют Алексей Череватенко, Дарья Трегубова, Андрей Мостренко, Алла Мартынюк и Елизавета Зайцева.

"1+1 Продакшн на сегодня — один из лидеров рынка производителей телесериалов, и в нашей совместной работе мелодрамы — направление настолько же важное, насколько и любимое. В линейке новых четырехсерийных проектов каждый проект – это повод сделать интересное зрительское телевизионное кино, полное эмоциональных событий и любимых украинских артистов", — говорит главный продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Елена Василева.

Премьера 4-серийного фильма "Гроза над Тихоречьем" на канале "1+1" запланирована на 2016 год.

Напомним, премьера первой 4-серийной мелодрамы "Всё равно ты будешь мой" производства "1+1 Продакшн" прошла с большим успехом и продемонстрировала высокие показатели телесмотрения. По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг продукта составил 5.7%, доля — 19.8%, а общая аудитория (4+, Украина) превысила 8 млн зрителей.