Руслан Сеничкин и Наталья Подлесная стали соавторами новой книги "Сніданки в саду"

В начале весны ведущие Сніданку з 1+1 телекулинар Руслан Сеничкин и королева садов и огородов Наталья Подлесная подготовили совместную аппетитную сенсацию — новую книгу "Сніданки в саду".

Сейчас уже можно увидеть обложку сборника — макет как раз готовится к печати в типографии.

Это будет замечательное издание о садоводстве со вкусом – с прекрасными иллюстрациями и практическими советами, рецептами и мастер-классами.

В книге есть вкусные предложения для весенних и летних завтраков на свежем воздухе, дачных пикников, домашних трапез с блюдами из свежих сельских и фермерских продуктов. Читатели узнают, что и как сажать, выращивать на родной земле и готовить, чтобы сделать рацион всей семьи витаминным, органическим и питательным. Из сада-огорода — к столу! Кстати, свой мини-сад-огород можно вырастить даже на кухне или на балконе!

Наталья Подлесная, автор рубрики "Зелена ділянка" в эфире "Сніданку з 1+1", рассказывает на страницах книги о растениях-оберегах, о символах, о растениях для утреннего чая, о сюжетном и функциональном саде, особенностях роста-посадки овощей, секретах климатических зон и так далее. А Руслан Сеничкин предлагает особое органическое меню из овощей: барбекю-мангал с рыбой и мясом, теплый салат со свеклой и печенью, ленивые вареники с эстрагоном, салат со шпинатом и тыквой, тортилью со спаржей, котлеты с тыквой, ягодные сконы, смородиновый мармелад и др.

Руслан Сеничкин говорит: "Для здоровья важно, чтобы продукт от огорода до тарелки проходил как можно меньший путь. Особую ценность имеют блюда, в которых много подаренного местной природой. Локальные продукты - это крутой гастрономический тренд нашего времени в Европе и в мире! Наша украинская земля богата и щедра. Так что отправляйтесь с нами в мир природы, стремитесь к натуральности во всем!"

Наталья Подлесная добавляет: "Наша книга не станет поучать вас и давать в тысячный раз советы, которые есть в любом справочнике или энциклопедии о даче или кухне. Наша книга стремится разбудить в вас творчество, вдохновить на создание собственных садов и собственной — особой — атмосферы, где завтрак будет похожим на волшебство, на магию. Мы писали для вас с любовью!".