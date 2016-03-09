Руслан Сеничкин поможет выбрать лучшие рестораны Украины

Уже этой весной канал "1+1" покажет новое реалити-шоу "Найкращий ресторан з Русланом Сенічкіним".

В этой программе представители ресторанов со всей Украины будут бороться за то, чтобы именно их заведение конкуренты признали лучшим.

В этом проекте маленькое концептуальное кафе может соревноваться з большим рестораном, ведь не всегда модная вывеска говорит о качестве предоставляемых услуг. Согласно условиям реалити-шоу, в каждом выпуске три представителя ресторанов-конкурентов отправляются в гости друг к другу. По результатам ужина они выставляют хозяину вечера оценки по четырем критериям: концепт заведения, сервис, кухня и чистота. Заведение, которому достанется наибольшая сумма баллов, получит звание победителя программы. Однако повлиять на исход ситуации может арбитр – ведущий проекта Руслан Сеничкин, который в день финала, оглашая участникам оценки от конкурентов, может присудить одному из них балл от 1 до 10.

"Мы долго думали, кто может стать главным экспертом в этой программе и рассматривали кандидатуры разных рестораторов. Но потом поняли, что у них может быть предвзятое отношение друг к другу. Мы предложили роль арбитра взять на себя Руслану Сеничкину, и ни разу не пожалели. Он лично объехал все заведения, которые принимали участие в проекте, и только потом, сложив собственное мнение, выставлял оценки. Руслан — народный рефери, и так же к нему относились все рестораторы", — комментирует креативный продюсер шоу Мартина Макеева.

В проекте примут участие 120 кафе, ресторанов, кондитерских и загородных комплексов из 11 городов Украины. В частности, съемочная группа проекта побывает в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Львове, Житомире, Чернигове, Харькове и других городах.