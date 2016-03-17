Костя Дмитриев рассказал, как Иван Дорн развивает чувство ритма на "Голосі країни"

Сегодня гостем "Сніданку з 1+1" стал участник шестого сезона "Голосу країни" Костя Дмитриев.

Его выступление всколыхнуло социальные сети, набрав почти миллион просмотров на YouTube за несколько недель, установив, таким образом, абсолютный рекорд проекта. Пользователи хотели узнать больше о талантливом парне, который поразил также и "платиновую четверку" тренеров вокального проекта "1+1".

Константин Дмитриев — молодой преподаватель музыкальной академии. На слепых прослушиваниях он покорил тренеров и зрителей стильным исполнением песни Адель "Hello". К нему повернулись Иван Дорн, Тина Кароль и Потап. Тина Кароль отметила, что местами его выступление было даже лучше оригинала, а Дорн признал, что вокально Костя сильнее его самого.

"Очень неожиданная для меня такая реакция тренеров и зрителей. Я до сих пор нахожусь в шоке, и не могу понять, что происходит, но спасибо всем за теплые отзывы", — поделился Костя своими эмоциями после выступления.

Участник рассказал, почему выбрал своим тренером дебютанта "Голосу країни" Ивана Дорна:

"Ваня мне близок по духу, мне близко его творчество, музыка. Когда я шел на кастинги, то мечтал, чтобы именно Ваня Дорн ко мне повернулся".

А после эфира Костя рассказал о том, как проходят репетиции с Иваном Дорном и о том, какие отношения складываются с командой. По его словам, звездный тренер создает на площадке дружескую атмосферу.

"Мне кажется, мы понимаем друг друга с полуслова. Он безусловный авторитет, музыкант с большим опытом. Я восхищаюсь им как артистом и тем, как он умеет работать с публикой, держать внимание аудитории, — рассказывает вокалист. — На "Голосі країни-6" Ваня отрабатывает со всей своей командой чувство ритма. Происходит это в игровой форме: мы садимся в круг, один из участников задает ритм, а затем по цепочке ударами все должны его повторить. Тот, кто собьется, вылетает из игры. Интересно, что всегда в этой игре побеждает Ваня, ведь у него безупречное чувство ритма".

Также Костя рассказал, кто из участников его поразил на проекте своими выступлениями.

"Из участников мне очень импонирует моя коллега, педагог по вокалу Саша Казакова из команды Тины Кароль, у нее было очень техническое и профессиональное исполнение. А еще поразил Влад Каращук, выступление которого покажут уже в это воскресенье".

В ближайшее воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" смотрите следующий эпизод слепых прослушиваний главного вокального шоу Украины "Голос країни-6", где вы увидите, как поразит тренеров выступление азербайджанки, которая лечит голосом, взрослую певицу Ассоль, которую многие помнят на сцене еще маленькой девочкой, а также солистку известной группы "Pur: Pur" Нату Смирину.