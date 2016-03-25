Павел Табаков оценил шансы Джамалы на "Евровидении"

Исполнительница Джамала достойно представит Украину на "Евровидении".

Так заявил победитель популярного вокального проекта "Голос страны -2", а ранее победитель проекта "Шанс", певец Павел Табаков на чате в "Главреде".

"Я считаю, что Джамала — это тот профессионал, который достойный представлять страну. И она получит весь возможный позитив, несмотря на политизированность этого конкурса. Я отношусь к ней с большим уважением", — заявил певец.

Также певец рассказал, как относится к разным талант-шоу, в которых, кстати, и сам не раз принимал участие и побеждал.

"Мне талант-шоу помогли выйти на определенный уровень. Но посмотрите, сколько людей исчезают после талант-шоу. Достаточно сложно победить, но еще сложнее удержаться на плаву после него", — считает Павел Табаков.

Напомним, Джамала дала интервью российским СМИ и рассказала о родственниках в РФ.