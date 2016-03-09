Джамала дала интервью российским СМИ и рассказала о родственниках в РФ

Украинская певица, представительница Украины на конкурсе "Евровидение 2016", Джамала пообщалась с российским журналистами и рассказала, когда приедет в Россию с концертом.

Об этом она заявила изданию "Собеседник".

Певица призналась, что рассчитывает на поддержку россиян на песенном конкурсе "Евровидение-2016".

Свое мнение Джамала объяснила тем, что у нее много родственников в РФ. "У меня там много поклонников, друзей и очень много родственников по маминой линии. Ближайшие: двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, у нас большая семья", — рассказала Джамала.

"Мне очень приятно, что крутят песни из моего последнего альбома, используют музыку в саундтреках в сериалах. Я получаю много писем из России и от всего сердца благодарна своим поклонникам. Я уверена, что ситуация когда-нибудь решится и я обязательно приеду. Пусть закончится война на Донбассе, пусть вернется Крым, и тогда я приеду с большим концертом. А до тех пор — нет", — твердо сказала украинская певица.

Напомним, эксперт объяснил, почему песня Джамалы вызвала "бешенство ватки".