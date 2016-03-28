Остап Ступка отказался сниматься в российском сериале

Украинский артист Остап Ступка не появится во втором сезоне сериала "Мажор".

Об этом сообщают Вести.

Российский многосерийный детективный сериал "Мажор" появился на экранах в 2014 году. В нем повествуется о жизни сына олигарха, который попадает в драку и чуть не оказывается в тюрьме. Он удостоен трех номинаций: Лучший телевизионный мини-сериал, Лучшая операторская работа и Лучшая работа режиссера монтажа.

В первом сезоне художественного фильма одну из ключевых ролей исполнил и украинский актер Остап Ступка. Он сыграл эксперта-криминалиста Ивана Петровича Смоленцева. Сейчас продюсер сериала Александр Цекало решил вернуться к работе над фильмом, но Ступка отказался участвовать во втором сезоне сериала.

"Мне поступило от продюсеров предложение сняться в продолжении "Мажора" еще в ноябре прошлого года. Авторы хотели сохранить первоначальный актерский состав. Но я отказался сниматься в России по политическим соображениям, пока не изменится украино-российская ситуация", — рассказал Ступка.

Кстати, в сериале примет участие певица Вера Брежнева. Премьера второго сезона "Мажора" намечена на октябрь 2016 году.

Напомним, Остап Ступка сыграет в украинско-итальянском фильме.