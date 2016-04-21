"Физрука" и "Интернов" в Украине не будет. Порошенко запретил 400 российских фильмов и сериалов

В Украине запрещены все фильмы, снятые в России после 1 января 2014 года.

Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Закон о внесении изменений в закон Украины "О кинематографии" относительно фильмов государства-агрессора (№3359) поступил в ВР с подписью президента 20 апреля.

29 марта Верховная Рада приняла изменения к закону "О кинематографии" (относительно фильмов государства-агрессора).

За это решение проголосовали 237 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом распространяется норма о запрете трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, на фильмы, произведенные после 1 января 2014 года и впервые продемонстрированы после 1 января 2014 года.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Сторона-агрессор уже успела отреагировать на эту новость. Спикер российской Госдумы Сергей Нарышкин, комментируя запрет российских фильмов в Украине, сравнил ее с Третьим рейхом.

Напомним, еще три российских телеканала попали под запрет Нацсовета.