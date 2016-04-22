Эмира Кустурицу не пригласили на Каннский фестиваль из-за дружбы с Путиным

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что ему отказали в участии в Каннском фестивале в 2016 году из-за дружбы с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Viva.

Режиссер Эмир Кустурица не поедет на 69-й Каннский фестиваль. Жюри не включило его фильм "По Млечному пути" с Моникой Беллуччи в программу фестиваля, объяснив это тем, что заявка была подана слишком поздно. Однако сам Кустурица считает, что ему отказали в участии из-за дружбы с Путиным.

"Список фильмов (в конкурсной программе кинофестиваля) был объявлен до истечения срока. Фильм был предоставлен, но вы даже не смотрели его. Я воспринимаю это как удар или плату, которую я должен платить за хорошие дружеские отношения с президентом России Путиным", — рассказал Кустурица.

Также Эмир отметил, что раньше опоздание подачи заявки не было причиной отказа, именно поэтому он связывает такое решение комиссии с политикой.

"В последнее время в работу Каннского кинофестиваля все чаще вмешивается политика. У меня есть подозрения, что кто-то дал указание мой фильм не принимать. Я не утверждаю, но такое ощущение есть. Моника Беллуччи тоже не понимает, как могли не принять нашу картину. Этого никто не понимает", — признался режиссер.

Напомним, на открытии Каннского кинофестиваля покажут фильм Вуди Аллена.