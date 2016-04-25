Донбасс — это Украина: донецкий рэпер записал новый хит

Исполнитель рэпа из Краматорска Донецкой области 2Likiy, который покорил Сеть своим хитом "Вата Fuck", выпустил новый клип на песню "Донбасс — Украина".

Об этом пишет ТСН.

В этой песне рэпер от имени украинского военного обращается к боевику.

Он рассуждает, почему началась война, он верит в свою победу и с гордостью заявляет, что Донбасс — это Украина.

В клипе снимались военные, которые несут службу в Краматорске. Кроме того, в качестве "декораций" использовались руины домов, оставшиеся после обстрелов боевиков. Еще зрелищно смотрится огромный огненный герб Украины, который в клипе зажигает 2Likiy.

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