Настя Приходько: Я официально отказываюсь от песни "Мамо"

Известная певица Анастасия Приходько официально отказалась от исполнения на своих концертах песни "Мамо".

Об этом артистка сообщила на странице в Facebook.

Именно с этой композицией, которую написал Константин Меладзе, она представляла Россию на популярном конкурсе "Евровидение" в 2009 году и заняла 11 место.

"С этого момента я официально отказываюсь от песни "Мамо". Я больше ее не буду петь на выступлениях. Это я поняла на концерте в Кузнецовске. Я просто ее вычеркнула, когда составляла программу. Почему? Потому я представляла с этой песней Россию, и для меня эта песня потеряна навсегда. Я ее больше не чувствую, не понимаю, а обманывать Вас и выдавать фальшивые эмоции не могу!" — написала звезда.

Напомним, Настя Приходько впервые показала дочь.